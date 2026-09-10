Reabre el patio de honor de los Inválidos de París, emblema de los funerales nacionales

La reforma del patio de honor de los Inválidos es "la primera renovación global de esta envergadura en este sitio emblemático", construido entre 1671 y 1674 bajo la dirección del arquitecto Libéral Bruand, según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Los trabajos se prolongaron durante un año y suponen "una etapa decisiva para la preservación de ese lugar cargado de historia además de hacerlo más accesible, seguro y duradero para las generaciones futuras", indicaron las mismas fuentes.

En concreto, las obras consistieron en la retirada del pavimento de este patio de 6.542 metros cuadrados de extensión; la excavación del suelo para devolver la uniformidad perdida con el paso de los siglos y la reincorporación del 80 % del pavimento retirado, así como un 20 % de origen nuevo y proveniente de la región parisina.

Fuentes de Defensa explicaron en una breve comparecencia ante los medios que la razón que motivó las obras fue la adaptación a la nueva normativa contra incendios. Fue a partir de ahí cuando se concibió el plan para aprovechar los trabajos y devolver el aspecto original al patio de los Inválidos.

Las obras se ejecutaron en tres fases, cada una de ellas con un espacio de trabajo reducido, con el objetivo de garantizar la actuación de las fuerzas de seguridad, en especial los bomberos, en caso de necesidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al mismo tiempo, la reforma se enmarca en el plan del Ministerio francés para "valorizar el patrimonio" del que dispone el Estado. "Haciendo el patio más seguro, accesible y duradero, el ministerio honra la memoria de aquellos que perecieron por Francia, ofreciendo a sus visitantes un marco digno para su historia".

El desgaste propio de tres siglos de uso intensivo de este patio emblemático motivó los trabajos, dirigidos por el Servicio de Infraestructura de Defensa (SID) desde septiembre de 2025. El objetivo, señalaron desde Defensa, consiste en reforzar la estructura del patio y conservar su integridad histórica.

Uno de los últimos grandes funerales de Estado oficiados en este espacio fue el homenaje a las víctimas de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015, que dejaron un balance de 130 muertos, 90 de ellos en la sala de conciertos Bataclan, además de siete yihadistas.