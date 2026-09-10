Relator ONU sobre desarrollo pide alianza de UE y Sur Global contra el "desorden mundial"

"Si los países pueden llevar a cabo atraques e invasiones ilegales y apoderarse de territorios saliendo impunes, esto podría generar incentivos para que otros, miembros o no del Consejo de Seguridad, hagan lo mismo", alertó el relator en una rueda de prensa previa a su participación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"En este sentido es crucial que antes de que sea demasiado tarde los países se unan, y pienso en particular en la Unión Europea, que debe establecer una alianza con países como Canadá y naciones del Sur Global que compartan sus posiciones", agregó.

El relator de la India expresó su esperanza en que tanto su país como China, parte de ese Sur Global, ejerzan como contrapeso a la hora de "desempeñar un papel fundamental en el logro de la paz y la defensa de la Carta de las Naciones Unidas".

Deva aseguró, en alusión a Estados Unidos, que "un país poderoso está creando desorden o tolera que otro, como es Israel, continúe con las invasiones y ataques", en relación a sus acciones en Palestina o Líbano.

El relator también recordó como parte de este "desorden mundial" la invasión rusa de Ucrania o las acciones de Estados Unidos en Cuba o Venezuela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Subrayó, al hablar del conflicto en Oriente Medio, que no sólo hay gobiernos, sino también empresas privadas, que se están beneficiando del conflicto, en el que se buscan la expansión de territorios, o la explotación de recursos tales como petróleo o minerales críticos, mientras se imponen restricciones comerciales.

"Tenemos que sacar a la luz esas economías de guerra, ver quiénes se benefician de ellas, y avanzar hacia una economía de paz", afirmó, mostrándose favorable a que empresas que participen en ocupaciones o asentamientos ilegales reciban sanciones o medidas disuasorias.

"El año pasado, el mundo tuvo un gasto militar de 2,9 billones de dólares estadounidenses, y a pesar de invertir tanto, tenemos el mayor número de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial", advirtió Deva, quien también lamentó que una potencia como Estados Unidos haya dado la espalda a los mecanismos multilaterales de la ONU.

En este sentido, recordó que con el dinero que Washington ha gastado en la guerra en Irán se podría cubrir el presupuesto ordinario de Naciones Unidas durante más de 15 años, en un momento en el que tanto la organización como muchas de sus agencias sufren agudos problemas financieros.