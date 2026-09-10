Rusia acusa a Ucrania de atacar de forma deliberada zona turística del balneario de Sochi

"El ataque selectivo contra la zona turística es una muestra más del carácter terrorista del régimen de Kiev", dijo la portavoz del Comité de Instrucción ruso, Svetlana Petrenko, citada por la agencia TASS.

Agregó que las autoridades han incoado una causa penal por terrorismo a raíz del incidente.

Las autoridades de Sochi informaron previamente de un ataque de drones náuticos en el popular balneario ruso que causó 28 heridos, cuatro de los cuales continúan hospitalizados.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este jueves que el presidente Vladímir Putin aborda a diario con los militares la protección de las ciudades rusas de los ataques ucranianos.

"Al ser incapaces de revertir la dinámica en el frente, los ucranianos están recurriendo a este tipo de actividades terroristas", dijo al comentar el ataque contra Sochi.