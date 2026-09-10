Rutte: Trump tiene razón con respecto al gasto en defensa de la OTAN

"Trump tiene razón. No a todos en Europa les gusta que lo diga pero es verdad que no es sostenible que Europa gaste tanto menos que Estados Unidos", dijo en un acto con el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, con el que participó en una conferencia de embajadores en Berlín.

El político holandés aseguró que pese a que Washington haya señalizado su intención de reducir su presencia militar en Europa, no le cabe "absolutamente ninguna duda" de que EE. UU. está totalmente comprometido con la OTAN y con el Artículo 5 de su carta, que recoge la obligación de asistencia en caso de ataque.

Lo único que hasta ahora "causaba irritación" en EE. UU. era tener que gastar tanto dinero, mientras que los países europeos preferían invertir su presupuesto en otras prioridades, afirmó.

En una intervención anterior durante el mismo acto, Rutte ya se había congratulado de que se ha producido un "cambio de mentalidad" en Europa, donde los gobiernos han comprendido que asumir más responsabilidad en el ámbito de la defensa, a la luz de la amenaza rusa, "no es opcional".

"La seguridad no es algo que EE. UU. deba hacer para nosotros sino con nosotros", resumió.

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Por su parte, Wadephul recordó que Alemania invierte actualmente el 2,7 % de su PIB en defensa y que espera llegar al 3,5 % en 2029, seis años antes del plazo marcado por la OTAN, un porcentaje que se corresponde con más de 150.000 millones de euros.

A esto se suma el 1,5 % que se invierte ya en la seguridad de la infraestructura, unas cifras que reflejan las "prioridades políticas" de su Gobierno, señaló.

"Hemos aprendido la lección. Más o menos todos los aliados lo están siguiendo, unos más rápido y otros más despacio. Alemania aspira a ir a la cabeza en este sentido, pero esperamos que los otros nos sigan", dijo el ministro.

La insistencia de EE. UU. en que todos los socios de la OTAN alcancen en total un 5 % de gasto militar ha sido fuente de tensiones con España, que el año pasado superó por primera vez en dos décadas el 2 %.

"Tengo problemas con España porque no se está comportando demasiado bien con respecto a la OTAN y no paga lo que debería pagar", afirmó Trump este mes en una entrevista en la que aseguró que España "dice: 'Yo no pago'.