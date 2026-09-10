Ryusuke Hamaguchi recibirá la Medalla Filmoteca de la UNAM en Ciudad de México

"Hamaguchi ha desarrollado una obra profundamente atenta a las relaciones humanas, la comunicación y las formas en que los vínculos afectivos transforman nuestra percepción del mundo", destacó el festival en un comunicado sobre la trayectoria del ganador del Óscar en 2022.

La Medalla Filmoteca UNAM la recibirá también su mentor, el maestro del terror japonés Kiyoshi Kurosawa ('Cure'), lo que convertirá el encuentro en un momento único para ambos realizadores, quienes, con sus reconocidas filmografías, han marcado el cine de su país y el panorama internacional con su particular mirada sobre las emociones humanas.

El certamen calificó el trabajo de Hamaguchi como una exploración de la intimidad, el deseo, el duelo y "las posibilidades de diálogo como un espacio de encuentro entre personas", elementos que destacan en la trama de 'Drive My Car', el filme que le valió su primer y único Óscar a mejor película internacional.

Ficunam adelantó que el homenaje al cineasta japonés estará acompañado de una retrospectiva de su obra y de la proyección de su largometraje 'De repente', que compitió por la Palma de Oro en la pasada edición del Festival de Cannes, cuyo máximo galardón fue para 'Fjord', el drama del rumano Cristian Mungiu.

'De repente' además es la candidata oficial de Japón al Óscar a mejor película internacional y en Cannes fue reconocida con el premio a mejor actriz para sus protagonistas, Virginie Efira y Tao Okamoto.

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La selección de la retrospectiva en Ciudad de México contempla la proyección de 'El mal no existe' (2023), 'Drive My Car' (2022), 'El cielo sigue estando lejos' (2016), 'Happy Hour' (2015), 'Tocando la piel de la inquietud' (2013), 'Passion' (2008) y 'GIFT', una pieza musical en la que la compositora Eiko Ishibashi reimagina el thriller ecopolítico de 'El mal no existe'.

La decimosexta edición del festival, que se llevará a cabo del 5 al 15 de noviembre, también contempla un diálogo entre Kurosawa y Hamaguchi a modo de clase magistral como parte del Ágora Ficunam.

Además de contar con una fuerte presencia japonesa, Ficunam también entregará la Medalla Filmoteca UNAM a la actriz francesa Julie Delpy, conocida por su papel protagonista en la trilogía 'Before'.