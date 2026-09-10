Shakira y Maluma revelan que lanzarán 'Agua', su cuarta colaboración, el 17 de septiembre

"Salimos con la reina en menos de dos semanas", dijo Maluma en una historia publicada en Instagram, en la que aseguró que ha estado trabajando "enfocado" con Shakira y que cuando salga el tema sus seguidores "se la van a disfrutar", aunque no dio pistas de qué tratará el tema.

El artista de Medellín compartió la portada de la canción con la frase "Nos fuimos Mundial", en la que ambos aparecen vestidos de blanco con un fondo de estampado animal.

Este sencillo consolida la colaboración entre la artista de Barranquilla y Maluma, que comenzó en 2016 con 'Chantaje', y continuó en 2017 con 'Trap' y 'Clandestino', publicada en 2018.

Shakira se convirtió en 2025 en la artista latina más taquillera de la historia por su gira de estadios 'Las Mujeres Ya No Lloran', que concluirá este mes con su residencia de doce conciertos en Madrid.

Por su parte, Maluma anunció que iniciará en 2027 su gira mundial de 'Loco x volver', su séptimo álbum de estudio en el que hace un viaje a sus raíces y a la esencia de Juan Luis Londoño, el nombre real del artista, aunque todavía no ha revelado las fechas ni las localizaciones.