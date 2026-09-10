Sheinbaum dice que Fiscalía tiene ya “algunos resultados” tras muerte de diputado mexicano

“Lo tiene que informar la Fiscalía, ya tienen algunos resultados y lo informarán ellos”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, sin ofrecer detalles sobre los avances de las pesquisas.

La FGR atrajo la investigación después de que Escobar García, diputado del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fuera localizado el pasado 4 de septiembre con un disparo de arma de fuego en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional (Veracruz).

Ese mismo día, Sheinbaum había pedido a la Fiscalía informar públicamente cuando contara con los primeros avances del caso en Veracruz, un estado que ha vivido en los últimos meses un repunte en la violencia y donde se ha registrado el asesinato de tres periodistas en lo que va de año.

Tras el hallazgo, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, confirmó que las primeras periciales habían establecido la intervención de un arma de fuego, aunque pidió no anticipar conclusiones sobre las circunstancias de la muerte.

Las autoridades estatales señalaron entonces que no estaba establecido que se hubiera tratado de un atentado y aseguraron que se agotarían todas las líneas de investigación para determinar lo ocurrido y el posible móvil.

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Escobar García, de 42 años, representaba al distrito 16 de Veracruz y anteriormente fue secretario de Educación estatal durante el Gobierno de Cuitláhuac García (2018-2024).