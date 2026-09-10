Suben a 30 los muertos en Grecia por el virus del Nilo Occidental

Desde el pasado jueves se han contabilizado 34 nuevas infecciones, un ligero descenso respecto a las 58 registradas la semana anterior, en la que murieron cinco personas, una menos que durante la última semana.

En lo que va de 2026, el número de fallecimientos provocados por la enfermedad supera en un 233 % el de todo el año pasado, cuando hubo 96 infectados, de los que nueve murieron.

La edad media de los fallecidos es de 84 años, mientras que del total de los casos, 217 infectados presentaron problemas del sistema nervioso central (encefalitis, meningitis o parálisis flácida aguda), de los que un 93 % tuvieron que ser hospitalizados, precisó la EODY.

Actualmente, 32 afectados están internados en unidades de cuidados intensivos.

La mayoría de los casos se han registrado en el este de la región de Ática, en el sur de Grecia, y en los suburbios del norte de Atenas, donde más de una veintena de municipios se encuentran en estado de alerta, si bien la propagación del virus afecta ya a siete de las trece regiones griegas.

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La expansión de la enfermedad se produce en un contexto de creciente circulación del mosquito que transmite el virus del Nilo Occidental en el sur europeo, especialmente en Italia, donde hasta este jueves se han registrado 41 muertes y 594 infecciones.

Si bien muchos de los infectados pueden no presentar síntomas o sólo leves, algunas personas, especialmente las más vulnerables por su avanzada edad o con patologías previas, pueden desarrollar formas graves de afectación neurológica.

Los expertos han reiterado que se deben extremar las precauciones frente a las picaduras de mosquito y recomiendan utilizar repelentes en las horas de más actividad de estos insectos.