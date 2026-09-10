Sudán y Arabia Saudí pactan rehabilitar refinería de Jartum y construir otra en Port Sudan

El Ministerio de Energía y Petróleo sudanés indicó en un comunicado que el acuerdo "contempla la rehabilitación de la refinería de Jartum y la construcción de una nueva refinería de gran capacidad en Port Sudan, como parte de los esfuerzos para impulsar la cooperación y la inversión saudí en el sector petrolero sudanés".

El departamento sudanés celebró el interés de Riad en invertir en los sectores energético y petrolero de Sudán, señalando que "la asociación entre ambas naciones en el sector petrolero comenzaría con las refinerías de Jartum y Port Sudan, ambas con ambiciosas capacidades de refinado".

Por su parte, Sultan Al Enezi, director ejecutivo del grupo saudí Twaik, reafirmó "la firme intención y el deseo del grupo de invertir en Sudán en diversos ámbitos, especialmente en el sector petrolero".

El conglomerado saudí Twaik opera en diversos sectores -incluidos la contratación, la infraestructura, la minería y los activos industriales- y abarca varias filiales especializadas, como Ammar United, que opera en los sectores del petróleo, el gas y el refinado, recogió la nota.

"Mediante esta asociación, el grupo busca ampliar sus inversiones en Sudán y aprovechar oportunidades prometedoras en los sectores energético y petrolero", añadió.

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La refinería de Al Jili es una instalación estratégica situada al norte de la capital sudanesa y con capacidad de 100.000 barriles diarios, que con el estallido del conflicto en abril de 2023 entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), la planta quedó en el centro de la lucha y pasó a manos de los paramilitares.

Durante la guerra, la refinería sufrió ataques, incendios y graves daños que la dejaron fuera de servicio. En enero de 2025, el Ejército sudanés recuperó el control total de la refinería tras intensos combates.

Mientras Port Sudan, es una ciudad clave para la infraestructura petrolera y logística del país por su ubicación en el mar Rojo.