Trump celebra el "gran éxito" de su inusual convención republicana

“La Convención Republicana de Medio Mandato celebrada anoche, en Dallas, fue un gran éxito con todas las entradas agotadas, resultó ser mucho más grande, mejor e importante de lo que nadie hubiera imaginado”, escribió Trump en su red Truth Social.

Trump, quien cerró el primer día del evento y volverá a hablar esta noche en su clausura, presumió de que la cita “se transmitió por todas partes y tuvo cifras de audiencia muy elevadas”, pese a coincidir con la apertura de la temporada del fútbol americano de la NFL.

“La audiencia total superó a la de la NFL. El estadio, que era realmente bonito, batió sus propios récords de asistencia. ¡Estaba abarrotado! Había miles de personas afuera que no pudieron entrar”, alegó, a pesar de que en la transmisión en vivo podían verse muchos asientos vacíos en las gradas superiores del recinto.

El presidente sugirió que esto demuestra que a la gente le “encanta” su política. “Volveré esta noche para cerrar el espectáculo”, prometió.

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