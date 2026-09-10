Un año del asesinato de Charlie Kirk, el crimen que sacudió la política de EE.UU.

El país conmemora este jueves el primer aniversario de su muerte en un clima de profunda división, marcado tanto por los homenajes como por las protestas de grupos de estudiantes contrarios a que Turning Point USA organice un evento para honrar su memoria en el campus universitario donde ocurrió el atentado.

La organización fundada por Kirk para difundir valores conservadores en instituciones académicas tiene previsto celebrar un acto en la Universidad Utah Valley (UVU, en inglés) que contará con la participación de varios oradores continuistas del legado activista estadounidense.

El evento ha provocado el rechazo de organizaciones estudiantiles que se oponen al cierre de la institución, que se interpreta como "un respaldo a las ideas de Turning Point y Charlie Kirk", indicó en un comunicado la organización Estudiantes por una Sociedad Democrática de UVU.

"No lo toleraremos e invitamos a todos los que puedan asistir a unirse a nosotros en solidaridad para protestar contra TPUSA, la administración de UVU y los comisionados del condado de Utah", agregó el escrito.

Fundador de una de las organizaciones más influyentes de la derecha estadounidense del país, Kirk se convirtió en un símbolo de la movilización de bases juveniles y un aliado estratégico muy cercano al presidente estadounidense Donald Trump y afín al movimiento MAGA (Make America Great Again).

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Su muerte, ante la atenta mirada de centenares de personas que se congregaban en el campus para presenciar un debate estudiantil organizado por su organización, se produjo en un contexto de creciente tensión y violencia política en el país, marcado también por los intentos de atentado contra Trump durante la campaña presidencial de 2024.

El Partido Republicano, que homenajeará hoy a Kirk en la clausura de la convención nacional que celebra en Texas, cerró filas para condenar su muerte, mientras diversos sectores de la política exigían respuestas urgentes ante la creciente situación de inseguridad a la que estaban sometidas diversas figuras públicas del país.

La Casa Blanca dedicó hoy un emotivo tributo al que definió como "campeón de la libertad": "Hace un año, perdimos trágicamente a un patriota intrépido. Un campeón de la libertad y de nuestro país", indicó en X la cuenta oficial de la Administración del presidente.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, endureció entonces el discurso contra sus adversarios políticos y amenazó con reprimir a los grupos de extrema izquierda tras el tiroteo contra Kirk.

En medio de aquellas voces, el gobernador de Utah, Spencer Cox, abogó por su parte por implorar un discurso que frenara la escalada de violencia ideológica en Estados Unidos.

El día del asesinato fue, sin duda, "uno de los días más oscuros en la historia de Utah", recordó Cox en una entrevista reciente con el diario Deseret News.

Lejos de sumarse a las voces que ansiaban venganza, Cox optó por un llamado a la unidad en el que condenó la violencia política, criticó duramente las redes sociales y pidió a la ciudadanía que hicieran autocrítica.

"Espero que la lección sea que podemos unirnos, que podemos sacar a relucir lo mejor de nosotros mismos", añadió el gobernador.