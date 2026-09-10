Un hijo de Abdullah al Thani, dueño del Málaga CF, deja en Londres impago de 530.000 euros

El diario británico Financial Times, que recoge hoy el fallo judicial, señala que el impago es por el alojamiento y servicio de habitaciones, más intereses. Teniendo en cuenta que en ese hotel las habitaciones cuestan un máximo de 8.000 libras (más de 9.300 euros) por noche, significa que las facturas impagadas se acumularon durante meses.

El coche que ahora podrá vender el Hotel Dorchester, en el barrio exclusivo de Mayfair, es un Fiat 500 Abarth Tributo Ferrari, que tiene un valor de venta en foros de segunda mano de solo 23.500 libras, muy lejos del valor de la deuda.

El jeque no asistió a las vistas judiciales, y sus abogados del jeque dijeron al rotativo que su cliente "contesta esa suma y tomará medidas para desestimar ese caso", pero por sus palabras se deduce que no niega que existiera el impago.

El paso del jeque Abdullah Al-Thani por el fútbol español ha sido turbulento: el pasado 6 de julio, el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga dictó una orden de búsqueda y detención europea e ingreso en prisión de Abdullah Al Thani, accionista mayoritario del Málaga CF, y de sus hijos Nayef, Naser y Rakan, debido a la causa abierta por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos.

En el auto, enviado a todas las partes personadas en la causa, se acuerda "la prisión provisional de los imputados en las presentes actuaciones, no conociéndose actualmente su real paradero".