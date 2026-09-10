Un muerto y dos heridos en una operación contra el narcotráfico en Guatemala

El incidente se produjo en una comunidad del departamento (provincia) de Alta Verapaz (norte), durante operaciones de búsqueda, localización y erradicación de cultivos de marihuana, hoja de coca y amapola ejecutadas por elementos del Ejército, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (Fiscalía).

"Unidades desplegadas fueron atacadas por presuntos líderes de estructuras criminales. Preliminarmente se reporta un soldado fallecido, un soldado herido, un agente de la Policía Nacional Civil herido y dos agentes de la PNC retenidas", explicó la portavoz del Ejército de Guatemala, Natalia Mollinedo Díaz.

La portavoz de la institución armada detalló que las acciones buscan "debilitar estructuras del crimen organizado transnacional", pero las tropas debieron replegarse del área para proteger la integridad de la población local.

De acuerdo con las autoridades del Ministerio de Gobernación (Interior), Guatemala dejó de ser un país únicamente de tránsito para convertirse en un territorio de almacenamiento, procesamiento, distribución y producción de drogas, aprovechando sus tierras fértiles y su posición geográfica estratégica para el comercio ilícito.

En este sentido, fuentes oficiales sostienen que las estructuras criminales han evolucionado tras el constante hallazgo de laboratorios para producir narcóticos y plantaciones ilícitas en zonas selváticas del norte del país, instalando capacidades locales para la elaboración y acopio de estupefacientes destinados al mercado internacional.