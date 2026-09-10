Unicef: Impacto climático interrumpió el aprendizaje de más de 170 millones de estudiantes

Las cifras estiman que uno de cada diez estudiantes en edad preescolar hasta el segundo ciclo de secundaria, sufrió la interrupción de su educación por los fenómenos climáticos.

El informe 'Aprendizaje interrumpido: Panorama general de las perturbaciones en la educación provocadas por el cambio climático en 2025' recoge información de 106 países o territorios y concluye que los impactos climáticos suponen mucho más que la interrupción de la educación.

La directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, asegura que los impactos climáticos dejan muchas escuelas destruidas o afectadas, familias desplazadas "y obligan a los más vulnerables, en especial a las niñas, a abandonar las aulas para siempre”.

De acuerdo con el estudio, las tormentas, inundaciones, olas de calor, sequías e incendios forestales provocaron la suspensión de clases, daños en las escuelas, el desarrollo de la educación a distancia, la reducción de las horas lectivas, menos asistencia escolar y un mayor riesgo de abandono escolar para millones de alumnos de todo el mundo.

Las tormentas fueron la causa más frecuente de las interrupciones escolares, lo que perjudicó a 109 millones de estudiantes en todo el mundo, seguidas por las inundaciones que afectaron al menos a 70 millones de estudiantes, mientras que aproximadamente 50 millones de niños sufrieron el impacto de olas de calor.

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Los datos revelan que en 2025, cuarenta países sufrieron múltiples periodos de interrupciones en los sistemas educativos por los episodios climáticos.

Estos se produjeron en Pakistán, donde 28 millones de estudiantes retrasaron el regreso a las aulas por inundaciones; en Egipto a 28 millones de alumnos les afectó una tormenta de viento y polvo en un día del mes de abril; en Madagascar, 280.000 estudiantes sufrieron interrupciones por varias sequías, ciclones tropicales e inundaciones.

En España, las tormentas del mes de marzo de 2025 afectaron a "más de 500.000 estudiantes de la Comunidad Valenciana, a las que siguió el ciclón postropical Gabrielle en septiembre".

Unicef alerta de que este año, con las estimaciones científicas de la presencia de un fenómeno meteorológico de El Niño más intenso, los impactos del clima puedan ser también "más extremos" en la educación.

Unicef apunta que, a pesar de que las interrupciones perjudicaron el año pasado a alumnos de todos los niveles de ingresos, "tres cuartas partes de los estudiantes afectados viven en países de ingreso bajo y de ingreso mediano y bajo", donde los sistemas educativos suelen carecer de presupuestos suficientes para "preservar el aprendizaje durante las emergencias relacionadas con el clima".

Los fenómenos meteorológicos, afirman, tienen "un impacto mayor en las niñas", que corren el riesgo de abandonar los estudios por los daños o el cierre de escuelas.

Indican que los desplazamientos y la pérdida de ingresos de las familias "pueden generar más responsabilidades para las niñas en materia de cuidados y obtención de agua", así como exponerlas a matrimonios no deseados, lo que les imposibilita regresar a los estudios.

Entre las medidas que el estudio propone para proteger la educación frente a los impactos climáticos, está fortalecer la resiliencia climática, aumentar la financiación nacional e internacional destinada a crear sistemas de educación más resilientes, mayor inversión en infraestructuras educativas resistentes al cambio climático.

Asimismo, dotar a los niños y jóvenes de los conocimientos y habilidades necesarios para fomentar su resiliencia e impulsar la acción climática, y consolidar los sistemas de datos climáticos y educativos para mejorar las acciones de prevención, respuesta y recuperación frente a las interrupciones.