Uruguay consolida sus capacidades como plataforma regional de suministro farmacéutico

Se trata del 'Uruguay Best Practices in Pharma Supply Chain' que contó con seis paneles dedicados a temas estratégicos para la logística farmacéutica, al tiempo que abordó temas como la integración comercial, ciberseguridad, cadena de frío, resiliencia, desarrollo del Pharma Hub y talento, entre otros.

En ese sentido, la ministra de Salud Pública de ese país, Cristina Lustemberg, valoró durante la apertura del evento a Uruguay como "un punto de encuentro" para la discusión y generación de conocimiento sobre el "constante desarrollo" a través de la innovación, aplicación de nuevas tecnologías y el talento calificado.

En tanto, destacó la exposición por parte de representantes de la cartera sobre el acompañamiento del desarrollo del ecosistema farmacéutico, con el objetivo de que la regulación y los controles sean "cada vez más eficientes, previsibles y ágiles".

En 2025 las exportaciones de productos farmacéuticos, veterinarios y dispositivos médicos en Uruguay alcanzaron 406 millones de dólares, mientras que los tránsitos de productos farmacéuticos se ubicaron en 969 millones.

El sector emplea directamente a casi 8.400 personas y reúne a más de 200 empresas vinculadas a sus distintas actividades.

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En ese contexto, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, hizo énfasis en "no dejar pasar desapercibido" el mensaje de este Gobierno, que es el de plantear a Uruguay en el mundo como un hub en este sector.

"Este Gobierno está saliendo al mundo, a las misiones, a invitar a que vengan a Uruguay como un hub, porque estamos convencidos que tenemos ese concepto y que lo podemos plantear", indicó.

Cardona, remarcó la seguridad jurídica, estabilidad económica, infraestructura y talento nacional para el incremento de las inversiones extranjeras en el país.

Además, subrayó sobre los avances en los que viene trabajando el Gobierno en las áreas de ciencias aplicadas e innovación.

"Si ustedes me preguntan a mí como ministra de Industria ¿Qué herramientas estoy pensando para seguir trabajando con ustedes? Les digo que necesito darles herramientas para que escalen. Creo que es uno de los grandes desafíos que tiene el Ministerio para poder trabajar con la industria farmacéutica", apuntó.

Según datos de la agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI, más de 200 empresas están vinculadas directamente al sector de ciencias de la vida en Uruguay.

Unas 160 corresponden a farma humana y dispositivos médicos y 49 a salud animal. El ecosistema combina empresas nacionales con una presencia relevante de multinacionales y grupos regionales.