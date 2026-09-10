Von der Leyen urge a recordar las lecciones del 11S: "Nuestras alianzas y unidad importan"

"Vivimos una vez más en aguas geopolíticas turbulentas, marcadas por una rivalidad de grandes poderes, guerra y confrontación entre países. Pero las lecciones del 11S siguen vivas. En momentos de peligro, nuestras alianzas importan, nuestra unidad importa, los valores que elegimos defender importan", dijo Von der Leyen en un comunicado.
La presidenta del Ejecutivo comunitario aseguró que Europa "supo inmediatamente de qué lado estar" con la activación por primera y única vez del artículo 5 del Tratado de Washington, que establece el principio de defensa colectiva de la OTAN.
Asimismo, recalcó que, un cuarto de siglo después, los que aquel 11 de septiembre quisieron extender el miedo "fracasaron".
"Nuestras democracias resistieron, nuestras sociedades siguen siendo libres y la ideología del terror no logró imponer su poder en nuestro mundo", recalcó Von der Leyen, que también tuvo un recuerdo para las casi 3.000 personas que murieron en los ataques, cuyas consecuencias -dijo- pusieron de manifiesto "la importancia de las alianzas y la seguridad colectiva".