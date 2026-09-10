Von der Leyen urge a recordar las lecciones del 11S: "Nuestras alianzas y unidad importan"

Bruselas, 10 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, urgió este jueves a recordar las lecciones de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, de los que este viernes se cumplen 25 años, e incidió en que las alianzas, la unidad y los valores son lo que importa "en momentos de peligro".