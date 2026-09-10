Xi confirma su asistencia a los BRICS en pleno avance del deshielo entre China e India

La cartera confirmó la participación de Xi en la cita "por invitación del primer ministro Narendra Modi" en un escueto comunicado en el que no se menciona si además de tomar parte en la cumbre, el mandatario desarrollará una visita de Estado paralela.

El viaje del líder chino es el primero a India desde que en 2024 los dos países más poblados del mundo comenzaron a dar pasos para normalizar su relación que han incluido la reanudación de la concesión de visados, el comercio fronterizo y los vuelos directos.

El encuentro en la próxima cita de los BRICS será el segundo de este año entre Xi y Modi, que ya coincidieron durante la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS) en Bishkek (Kirguistán) hace menos dos semanas.

Anteriormente se vieron en la localidad nororiental china de Tianjin a finales de agosto de 2025 en los márgenes de la cumbre de la OCS, y en 2024 en Kazán (Rusia), en una reunión que marcó el inicio de la actual fase de distensión.

A pesar de este paulatino deshielo, la fricción sigue presente a causa de la disputa territorial que mantienen Pekín y Nueva Delhi a lo largo de su frontera común en el Himalaya, donde un choque militar en junio de 2020 en el valle de Galwan dejó al menos 20 soldados indios y cuatro chinos muertos y desencadenó la peor crisis bilateral en décadas.

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Esta misma semana, no obstante, los dos países celebraron sus primeras reuniones militares de alto nivel sobre el terreno en la frontera en disputa, tras pactar en Pekín nuevos mecanismos para avanzar, y después de que el canciller chino, Wang Yi, y el asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval, acordaran el pasado 27 de agosto en la capital china un decálogo de medidas para pacificar la región del Himalaya.

Wang había estado dos meses antes en Nueva Delhi, donde fue recibido por Modi, a quien transmitió el deseo de China de mantener el "impulso positivo" de las relaciones bilaterales, seguir "reforzando la confianza", "gestionar adecuadamente las cuestiones delicadas" y "ampliar la cooperación", en tanto Modi consideró necesario "que ambas partes preserven su amistad tradicional".

La 18° Cumbre de los BRICS se celebrará bajo el tema "Construyendo para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad", en un contexto de tensiones geopolíticas por las guerras en Oriente Medio o Ucrania.

El bloque, integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, incorporó en los últimos dos años a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí e Indonesia.