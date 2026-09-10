Zelenski anticipa un nuevo paquete canadiense de ayuda para la defensa aérea de Ucrania

"Conozco la decisión. Estoy muy agradecido. No voy a desvelarla ahora, pero es una decisión para nuestras vidas", declaró Zelenski al inicio de su visita a Canadá y durante una reunión en Calgary con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

El mandatario ucraniano añadió que se trata de "un paquete muy importante de defensa aérea" y subrayó que este tipo de equipos constituyen escasean en el mundo.

Zelenski también señaló que las conversaciones con Carney abordarán nuevas medidas para proteger el sistema energético de Ucrania antes del invierno, uno de los principales objetivos de los ataques rusos de los últimos años.

"Antes del invierno tenemos que tomar muchas decisiones sobre el paquete de invierno y la energía", afirmó Zelenski, quien agradeció el apoyo en materia energética proporcionado hasta ahora por Ottawa.

Carney confirmó que Canadá prepara más apoyo a Ucrania, aunque no detalló las nuevas medidas, y cifró en 26.000 millones de dólares canadienses (18.816 millones de dólares estadounidenses) la asistencia proporcionada por el país desde el inicio de la invasión rusa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El primer ministro recordó que esa ayuda incluye sistemas de defensa aérea, drones, entrenamiento militar y asistencia humanitaria y energética.

Carney reiteró además el respaldo canadiense al ingreso de Ucrania en la OTAN y en la Unión Europea y afirmó que Ottawa seguirá defendiendo la integridad territorial del país europeo y el derecho de los ucranianos a decidir su futuro.

"El apoyo está profundamente arraigado en Canadá y continuará", aseguró.

Los dos dirigentes también abordarán la repatriación de menores ucranianos deportados o trasladados a la fuerza por Rusia y otras iniciativas humanitarias impulsadas por la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska.

Zelenski insistió en que Ucrania quiere unas negociaciones de paz, pero advirtió de que, para conseguir un acuerdo duradero, debe hacerlo desde una posición de fortaleza.

"Queremos llegar a la paz, llegar a las negociaciones. Ese día llegará", afirmó. "Necesitamos ser fuertes, no débiles, para tener una paz fuerte y duradera para nuestra nación", añadió.

La reunión de Calgary forma parte de la visita de Zelenski a Canadá, que incluye actos en Alberta, Toronto y North Bay y que concluirá el 11 de septiembre.