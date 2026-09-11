Mundo
11 de septiembre de 2026 a la - 16:25

10.000 personas reciben a Céline Dion con un karaoke gigante tras seis años sin conciertos

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París, 11 sep (EFE).– Miles de personas participaron este viernes en un karaoke gigante organizado por el Ayuntamiento de París para recibir a la cantante canadiense Céline Dion en la víspera de su regreso a los escenarios, tras seis años apartada de ellos por la pandemia de la covid-19 y sus problemas de salud.

Por EFE