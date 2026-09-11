AIE: La demanda mundial de petróleo caerá en 2026 por la crisis entre EE.UU. e Irán

Es la previsión que publica este viernes la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en un informe en el que precisa que el descenso se concentrará en los destilados medios y las materias primas petroquímicas, especialmente en Asia.

La demanda se recuperaría en 2,6 mb/d en 2027, compensando por poco la caída prevista para este año, según el documento de la AIE, organización con sede en París.

En agosto pasado la producción mundial de petróleo cayó en 1,6 mb/d, hasta 100,1 mb/d, mientras más de 10 mb/d de producción del Golfo permanecían paralizados por el aumento de los riesgos de seguridad por la guerra en Irán.

Según los cálculos de la AIE la oferta mundial se reducirá en 5,7 mb/d este año, hasta 100,7 mb/d, ya que la recuperación de la producción del Golfo se aplaza hasta 2027. La producción podría repuntar entonces en 8 mb/d.

El crecimiento de la producción fuera de la OPEP+ estará liderado por el quinteto de productores de las Américas (Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Guayana), que aportará 1,4 mb/d en 2026 y otro millón de barriles diarios en 2027.

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Las refinerías alcanzaron en agosto un máximo estacional de 81,4 mb/d, 960.000 barriles diarios más que en julio, pero 4,2 mb/d menos que un año antes. La actividad mundial de refino caerá previsiblemente en 2,6 mb/d en 2026, hasta 81,5 mb/d, prevé la Agencia Internacional de la Energía.

La AIE constató además que los márgenes de refino alcanzaron niveles récord en la cuenca atlántica, impulsados por el encarecimiento del diésel, mientras que el aumento de los fletes presionó la rentabilidad de las refinerías de Singapur.

Los inventarios mundiales observados cayeron otros 95 millones de barriles en agosto, elevando las retiradas acumuladas desde febrero a 507 millones de barriles, equivalentes a 2,8 mb/d de media.

Los volúmenes de crudo almacenados en buques disminuyeron en 65 millones de barriles, mientras los ataques volvieron a afectar al tráfico de petroleros procedente de Oriente Medio.

Los inventarios fuera de la OCDE cayeron en 52 millones de barriles, liderados por China, mientras que en los países de esa organización, las existencias aumentaron en 23 millones de barriles, ya que el incremento de los inventarios comerciales compensó una caída de 19 millones de barriles en las reservas gubernamentales.

El crudo North Sea Dated subió 7,61 dólares por barril en agosto, hasta un promedio de 91 dólares, antes de alcanzar los 113,48 dólares el 9 de septiembre.

La estructura del mercado entró en una backwardation extrema -que ocurre cuando el precio de entrega inmediata de un activo es drásticamente más alto que sus precios de entrega futura-, reflejo de un mercado ajustado por las interrupciones en Oriente Medio y Rusia y por el desplazamiento de la demanda hacia crudos de la cuenca atlántica.

Los costes de los petroleros también aumentaron con fuerza debido al mayor riesgo de seguridad y a una demanda más firme de buques.

La recuperación prevista para 2027 dependerá en gran medida de la evolución de las interrupciones de suministro y de si las negociaciones entre Washington y Teherán permiten normalizar los flujos de petróleo, concluyó la AIE en su informe.