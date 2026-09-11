Al menos 20 heridos al descarrilar un tren regional en el norte de Francia

"A esta hora, el balance provisional señala unos 20 heridos. 140 bomberos están desplegados en el lugar para prestar asistencia a los heridos y a los pasajeros", declaró en un mensaje en X el ministro de Transportes de Francia, Philippe Tabarot.

El tren regional TER que transportaba a 180 pasajeros y cubría el trayecto Ruán-Caen descarriló, en torno a las 19:45 horas (18:45 GMT), entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, a la altura del municipio de Cléon, en el departamento de Seine-Maritime.

Se desconocen, de momento, las causas del siniestro.

"Junto con el prefecto, que se desplaza al lugar y coordina la movilización de los servicios de emergencia, y los equipos de la SNCF (el operador ferroviario), seguimos de cerca la situación", agregó Tabarot.