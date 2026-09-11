Bloque petrolero en reserva amazónica de Ecuador recupera producción tras fallas

La reducción de la producción se produjo desde el domingo, por la falla de un fusible asociado con la señal de parada de emergencia de una de las plantas del complejo petrolero.

Tras su detección, empezó a restablecerse poco a poco hasta este jueves, debido a las características del crudo pesado producido en el Bloque 43 y a la distancia aproximada de 85 kilómetros entre la Central de Procesos Tiputini y la Estación de Procesamiento de Fluidos del Bloque 12, explicó la empresa.

El gerente general de Petroecuador, Sebastián Maag, indicó que, tras la recuperación de este activo, la producción de la petrolera se situó en 370.233 barriles diarios.

La compañía retomó así los niveles contemplados en su programación operativa, con la que prevé alcanzar durante septiembre un promedio de 375.000 barriles de petróleo por día.

El Bloque 43-ITT, que abarca los campos Ishpingo, Tambocha y Tiputini, está ubicado en la provincia amazónica de Orellana y entró en operación en 2016.

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En un histórico plebiscito celebrado en 2023, los ecuatorianos decidieron, con un 58,95 % de votos, dejar bajo tierra el petróleo de ese bloque. Sin embargo, organizaciones indígenas y ambientalistas han denunciado incumplimientos en el plan que creó el Gobierno para detener la extracción.