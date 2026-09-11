Bruselas aprueba 6.100 millones de euros del préstamo a Ucrania para que compre Patriot

"La decisión permite oficialmente a Ucrania adquirir misiles PAC-3 para los sistemas Patriot, financiados con cargo al préstamo de apoyo a Ucrania. El paquete incluye cinco excepciones a las condiciones de elegibilidad estándar: tres para drones y componentes de fabricación ucraniana que superan los umbrales de coste, y dos para equipos de fabricación estadounidense, en particular misiles Patriot", indicó en una rueda de prensa el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius.

Además, se podrán usar los fondos para que Ucrania acceda a esos misiles a través del programa PURL, impulsado por la OTAN para que los aliados compren armamento a Estados Unidos y lo envíen a Kiev.

El político lituano aseguró que Ucrania va a tratar de acceder a los interceptores de defensa aérea "en la mayor medida posible antes del invierno", y apuntó a la posibilidad de que Estados miembros cedan a Kiev ahora los que tengan en sus arsenales y obtengan lo acordado para Ucrania en 2027.

El pasado día 8, los países de la UE acordaron una excepción para que Ucrania pudiera utilizar el préstamo para adquirir componentes del sistema Patriot.

El préstamo de la UE prevé que, cuando se utilicen los fondos para obtener equipamiento de defensa, este pueda comprarse solo a empresas de la UE, de Ucrania o de los países del Espacio Económico Europeo y la Asociación Europea de Libre Comercio -Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza-, salvo que Kiev necesite de manera inmediata un producto que no esté disponible en ellos.

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En total, el préstamo de apoyo a Ucrania incluye 30.000 millones de euros para ayuda presupuestaria y 60.000 millones de euros para defensa durante el período 2026-2027.

Con la aprobación de hoy, la Comisión explicó en un comunicado que los 28.300 millones de euros destinados al apoyo a la defensa de Ucrania en 2026 ya se han asignado en su totalidad.

En total, Bruselas ya ha desembolsado este año 8.350 millones de euros en fondos de defensa para Ucrania y, según Kubilius, la Comisión tramita actualmente una solicitud de pago por valor de 4.700 millones.

"Antes de liberar los fondos, la Comisión está revisando los contratos para garantizar el cumplimiento de las condiciones del préstamo de apoyo a Ucrania y de las condiciones de contratación pública acordadas con los Estados miembros", explicó.

La asignación para defensa se centra en la reconstrucción y modernización de la base tecnológica e industrial armamentística de Ucrania, al tiempo que apoya su integración gradual en la base tecnológica e industrial militar de la UE.

Desde 2022, la UE y sus Estados miembros han proporcionado 220.200 millones de euros en ayuda global a Ucrania, incluidos 3.800 millones procedentes de los ingresos de los activos rusos inmovilizados.

Por otro lado, la Comisión Europea confirmó que ha recibido una carta firmada por más de 120 eurodiputados en la que se pide reanudar los debates sobre si utilizar los rendimientos generados por los activos rusos congelados como fuente de financiación para Ucrania.

No obstante, Bruselas ha señalado que sus esfuerzos se centran ahora en realizar los desembolsos pendientes de este año del préstamo de 90.000 millones y en proseguir con las conversaciones que mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno ucraniano para concretar cuáles son las necesidades adicionales del país, "más que en explorar las formas potenciales de abordar esas necesidades".