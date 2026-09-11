China confirma una reunión entre Xi y Modi en los márgenes de la cumbre de los BRICS

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Mao Ning confirmó este viernes en rueda de prensa esa bilateral e indicó que será el tercer año consecutivo en que los dos líderes se reúnen, tras sus encuentros a finales de agosto de 2025 en los márgenes de la cumbre de la OCS, y en 2024 en Kazán (Rusia), en una cita que marcó el inicio de la actual fase de distensión.

"China está dispuesta a trabajar junto con India para abordar las relaciones chino-indias desde una perspectiva estratégica y de largo plazo, conforme a la orientación estratégica marcada por los líderes de ambos países, reforzar la comunicación, potenciar la cooperación, gestionar adecuadamente las diferencias y ser buenos vecinos, amigos y socios de beneficio mutuo", señaló la vocera.

Ambos países se encuentran en pleno avance del deshielo en sus relaciones, aunque la fricción sigue presente a causa de la disputa territorial que mantienen a lo largo de su frontera común en el Himalaya, donde un choque militar en junio de 2020 en el valle de Galwan dejó al menos 20 soldados indios y cuatro chinos muertos y desencadenó la peor crisis bilateral en décadas.

Esta misma semana, no obstante, los dos países celebraron sus primeras reuniones militares de alto nivel sobre el terreno en la frontera en disputa, tras pactar en Pekín nuevos mecanismos para avanzar, y después de que el canciller chino, Wang Yi, y el asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval, acordaran el pasado 27 de agosto en la capital china un decálogo de medidas para pacificar la región del Himalaya.

Wang había estado dos meses antes en Nueva Delhi, donde fue recibido por Modi, a quien transmitió el deseo de China de mantener el "impulso positivo" de las relaciones bilaterales, seguir "reforzando la confianza", "gestionar adecuadamente las cuestiones delicadas" y "ampliar la cooperación", en tanto Modi consideró necesario "que ambas partes preserven su amistad tradicional".

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La 18° Cumbre de los BRICS se celebrará bajo el tema «Construyendo para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad», en un contexto de tensiones geopolíticas por las guerras en Oriente Medio o Ucrania.

El bloque, integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, incorporó en los últimos dos años a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí e Indonesia.