China espera que la cumbre BRICS impulse el diálogo y resolución de conflictos activos

En una rueda de prensa rutinaria, la portavoz de la Cancillería china Mao Ning informó de que durante la cumbre el presidente chino, Xi Jinping, mantendrá un intercambio en profundidad con los líderes de los demás países participantes, entre ellos el presidente ruso, Vladimir Putin; el primer ministro indio, Narendra Modi, o el iraní, Masoud Pezeshkian, que también acudirán a la cita.

En una cumbre que se celebra en un momento de tensiones internacionales, con los conflictos entre Rusia y Ucrania y entre Estados Unidos, Israel e Irán aún activos, Mao afirmó que Pekín defiende una visión de seguridad común y se dedicará a impulsar, "mediante el diálogo", una solución política a estos "temas candentes".

"Esperamos, junto con los países de los BRICS, impulsar que todas las partes puedan resolver sus disputas mediante el diálogo y la negociación, y salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad regionales y mundiales", señaló la portavoz.

Asimismo, Mao expresó la disposición de Pekín a trabajar con las demás partes para que la cooperación del bloque avance de manera "firme y duradera".

"Los países BRICS se han comprometido a defender el multilateralismo, salvaguardar la equidad y la justicia, y buscar el desarrollo común, convirtiéndose en el auténtico abanderado del Sur Global", defendió la vocera, que calificó a la agrupación como "la plataforma más importante de cooperación entre los mercados emergentes".

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La 18° Cumbre de los BRICS se celebrará bajo el tema «Construyendo para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad», en un contexto de tensiones geopolíticas por las guerras en Oriente Medio o Ucrania.

El bloque, integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, incorporó en los últimos dos años a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí e Indonesia.