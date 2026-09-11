China sanciona a ocho internautas por publicaciones sobre la riada en Nepal y Tíbet

La Policía de Internet del Tíbet difundió este jueves seis "casos típicos" dentro de una campaña contra los "rumores sobre desastres", con actuaciones de cuerpos policiales del Tíbet y provincias de otros puntos de China.

Tres personas fueron sancionadas por afirmar en internet que un terremoto había provocado el colapso glaciar y la posterior riada o que el desastre había sido causado de forma deliberada por el ser humano, versiones que la Policía consideró falsas.

Otro internauta recibió una sanción por "distorsionar las labores de rescate" mediante comparaciones con actuaciones realizadas en otros países y publicar comentarios negativos que, según las autoridades, reducían la percepción de los resultados del operativo.

La Policía sancionó asimismo a una persona por difundir una supuesta recompensa vinculada a las búsquedas y a otra por asegurar que todos los funcionarios del paso de Gyirong, que quedó completamente destruido a raíz del desastre, habían muerto y que habían quedado numerosas plazas vacantes, al tiempo que animaba a solicitar esos puestos.

Entre los casos figura además un usuario que afirmó que el Gobierno utilizaba asuntos de carácter vulgar entre las tendencias de internet para "desviar la atención pública".

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La Policía de la provincia suroriental de Cantón sostuvo que esa afirmación "distorsionaba los hechos" y alteraba la orientación de la opinión pública.

Las actuaciones amplían las medidas conocidas tras la catástrofe. A finales de agosto, las autoridades ya habían sancionado administrativamente a un internauta por divulgar cifras de víctimas consideradas falsas y sometido a otro a una "amonestación educativa" por publicar una explicación del origen de la riada que calificaron de incorrecta.

En julio, la Administración del Ciberespacio y el Ministerio de Gestión de Emergencias ya habían ordenado reforzar el control de contenidos sobre catástrofes, incluidos balances de víctimas sin confirmar, imágenes manipuladas y noticias antiguas presentadas como actuales.

La Policía tibetana pidió este jueves a los usuarios que tomen como referencia "los comunicados oficiales" y advirtió de que perseguirá la difusión de rumores o la "distorsión" de las operaciones de emergencia.

En China, durante emergencias y catástrofes, las autoridades consideran a los organismos oficiales y los medios estatales las principales fuentes autorizadas de información, mientras las plataformas digitales están sometidas a controles estrictos sobre rumores, cifras no verificadas e imágenes consideradas engañosas.

El Tíbet es una región autónoma del suroeste de China bajo control de Pekín desde la década de 1950 y cuya situación política, cultural y religiosa es objeto de críticas por parte de algunos países, así como de la Unión Europea, la ONU y organizaciones de derechos humanos.

La riada deja en Nepal 1.377 cuerpos y restos humanos recuperados y 5.130 desaparecidos, mientras que en Gyirong las autoridades chinas mantienen su balance en 43 muertos y 519 desaparecidos.