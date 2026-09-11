Comienzan en Perú los ejercicios militares Unitas 2026, con fuerzas navales de 23 países

Entre los países participantes en esta ocasión están Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile, República Dominicana, Argentina y España, con unidades como buques, submarinos, aeronaves, fuerzas anfibias y medios no tripulados.

Destacan el buque de combate litoral estadounidense Minneapolis-Saint Paul (LCS-21), la fragata española Álvaro De Bazán (F-101), la fragata colombiana Almirante Padilla (FM-51), el destructor argentino Almirante Brown, la corbeta ecuatoriana Manabí (CM-12), el remolcador ecuatoriano Imbabura (RA-72) y el patrullero chileno Cabo Odger (OPV-84).

También participará el P-8 Poseidón, la aeronave de patrulla marítima de Estados Unidos, que aportará capacidades de guerra antisubmarina, antisuperficie e inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).

En esta ocasión también se incorporarán a las maniobras capacidades de ciberdefensa.

Los ejercicios permitirán fortalecer la interoperabilidad, cooperación y capacidad de respuesta conjunta de las fuerzas participantes frente a los desafíos del dominio marítimo, según señaló la Marina de Guerra del Perú, en su calidad de anfitrión.