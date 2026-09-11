Cuatro muertos y 40 heridos en accidente de un autobús de turistas neerlandeses en Suiza

El vehículo, que pertenece a la compañía turística Oad, de Países Bajos, transportaba a 49 neerlandeses entre las localidades de Zernez y Susch, cerca del Parque Nacional de Suiza, cuando chocó contra el guardarraíl, se salió de la carretera y volcó sobre un costado, según detalló la televisión nacional RTS.

Las circunstancias del accidente aún se están investigando, aunque los primeros indicios apuntan a que el conductor del autobús intentó esquivar una roca en medio de la carretera, en un tramo en el que sólo se podía circular por un carril debido a unas obras.

El accidente ocurrió hacia las 16:45 del jueves hora local (14:45 GMT) y tras él se movilizó un importante dispositivo de rescate en el que participaron siete helicópteros de salvamento así como ambulancias.

Los trabajos de retirada del autocar se iniciaron en la noche del jueves y se prolongaron hasta la mañana del viernes, en la que pudo restablecerse con normalidad el tráfico por la zona.

El presidente suizo, Guy Parmelin, expresó conmoción por el accidente en su cuenta en X, desde la que envió sus condolencias a las víctimas y sus allegados.

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Los turistas habían salido de Países Bajos el lunes, 7 de septiembre, y realizaban una excursión de un día por Suiza, procedentes de Austria.