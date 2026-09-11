Custo Barcelona presenta en Nueva York una colección para combatir la rutina en la moda

"Se llama 'Unexpected' porque tratamos de combatir la rutina en la manera de vestirnos. Creamos una colección de piezas emocionales porque diseñamos para las personas que saben que la moda no es necesaria, que puedes vivir perfectamente sin ella", cuenta a EFE el director creativo de la casa, Custo Dalmau, durante la presentación.

El brillo es el "hilo conductor" de esta colección, dominada por los colores pastel y las transparencias: "Tratamos de generar una emoción y un lenguaje avanzado a través de distintas intensidades de brillo", explica el modisto, que luce un discreto conjunto negro de pantalón y camiseta de manga corta que contrasta con los vivos colores de la propuesta.

"Nuestra genética está basada en la fusión de colores (...) Las prendas de 'Unexpected' están pensadas para personas a las que les gusta expresar su individualidad y que entienden la moda como una emoción", subraya.

Bajo esta premisa, las modelos, que desfilan en la terraza de un rascacielos en Manhattan desde el que se ve la popular Catedral de San Patricio, lucen coloridos conjuntos con sutiles detalles florales, en línea con la temática primaveral de la colección.

Los vestidos midi de telas fluidas vuelven a ser protagonistas, aunque la colección también destaca por sus blusas de mangas abullonadas, las sudaderas con capucha y las faldas y conjuntos de pantalones cortos rosas, blancos y burdeos con transparencias.

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'Unexpected' también deja espacio para otros colores más intensos como el aguamarina, que se aprecia en varias blusas y en un largo vestido con la espalda abierta en pico, o el naranja, con una falda corta y una camiseta del mismo color que deja ver la espalda de la modelo.

Este tipo de aberturas, tanto en la espalda como en el escote, reaparecen en otras prendas de la colección, entre ellas vestidos rosas y azules con detalles lilas y plateados o conjuntos de pantalones blancos cortos y 'tops' del mismo color.

En total, las modelos lucieron 35 prendas; el resto de la colección, en la que también hay ropa para hombre, se presentará este mes en la Semana de la Moda de Milán, según explicó Custo.

30 años después de su primera presentación en Nueva York, la marca Custo Barcelona "ha cambiado mucho", asegura su director creativo: "Yo tenía el pelo más largo antes y menos arrugas...", recuerda entre risas.

"La moda ha cambiado mucho. Cuando llegamos aquí (por primera vez) la Semana de la Moda no tenía diseñadores extranjeros, fuimos los primeros en desfilar", rememora.

En su debut en la Gran Manzana, Custo mostró su colección a los neoyorquinos desde el interior de un gimnasio: ahora, el escenario que acompaña a sus prendas es la Quinta Avenida, "una arteria importantísima para los proyectos de moda".

'Unexpected' no solo es distinta a estas primeras prendas de Custo Barcelona, sino también respecto a sus más recientes colecciones.

"Nosotros sabemos que tenemos que quemar todos los barcos en cada colección para construir nuevos y seguir navegando. Nuestro trabajo consiste en cambiarlo todo para continuar siendo los mismos, pero de un modo distinto", afirma el diseñador.