Daniel Noboa viajará a la Asamblea General de la ONU en EE.UU. a finales de septiembre

Este es el único viaje planificado de Noboa por el momento, según dijo el ministro, después de que el mandatario regresase hace dos semanas de una gira en la que visitó China y Singapur.

En ese viaje, el presidente ecuatoriano también tenía previsto ir a Vietnam, pero canceló esa parte de la agenda tras la muerte de su entonces director de Inteligencia, Michele Sensi-Contugi, y de su esposa, Stephany Hollihan, en un accidente de helicóptero en Kenia.

Tras su regreso a Ecuador recibió a inicios de septiembre a su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino; y el pasado miércoles al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

"El objetivo es seguir abriendo mercados. Lo estamos demostrando, no solamente con los viajes que hacemos, sino con las visitas que estamos teniendo en el país. Seguir abriendo mercados y consolidando las relaciones con nuestros principales socios comerciales", dijo Kury en una entrevista con el canal de televisión Ecuador TV.

Este será el quinto viaje oficial de Noboa a Estados Unidos en lo que va del año. Sus dos últimas visitas fueron en junio, para los partidos de Ecuador durante el Mundial de fútbol.

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El pasado año, Noboa canceló su participación en la Asamblea General de la ONU, y en su lugar asistió la entonces canciller Gabriela Sommerfeld.

Noboa permaneció en Ecuador en medio de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra la eliminación del subsidio al diésel, entre otros reclamos.

Las manifestaciones duraron semanas y concluyeron, a pesar, de que el Gobierno no aceptó ninguno de los pedidos, pero se saldaron con dos manifestantes muertos por disparos y 473 heridos, según cifras de la sociedad civil.