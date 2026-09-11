Desaparecidos y restos por identificar a una semana de explosiones en cuartel de Bolivia

El Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 'Bolívar', situado en Viacha, un municipio del altiplano, a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz, continúa bajo resguardo mientras equipos especializados todavía trabajan en la valoración de los daños.

Esta jornada se ofició una misa en una de las vías cercanas al establecimiento militar, convocada por los familiares de los fallecidos y desaparecidos.

El alcalde de Viacha, Jenrry Patzi, declaró a los medios locales que las explosiones afectaron "un kilómetro" a la redonda, en el que están unas 3.600 viviendas, pero que son 720 las más afectadas.

"Esta desgracia que nos ha pasado, nos ha mostrado cuán frágiles estamos", dijo Patzi, quien también mencionó que en esa localidad industrial no existe una unidad de bomberos para la atención de emergencias de magnitud.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodolfo Montero, informó que un "equipo multidisciplinario" conformado por un médico, una psicóloga, un asesor jurídico y una trabajadora social está en el lugar del desastre para apoyar a quienes montaron guardia alrededor del cuartel y las viviendas más dañadas.

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También la Alcaldía de La Paz aportó con un equipo de expertos en "demolición controlada" para derribar las estructuras bajo riesgo de colapso.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó el jueves que se colectaron 48 bolsas con restos humanos que están en proceso de análisis a cargo de especialistas en genética, con la finalidad de identificar si pertenecen a los desaparecidos.

El viernes pasado hubo dos explosiones por causas que se investigan en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 'Bolívar'.

El Gobierno explicó que la segunda explosión fue de una magnitud "considerablemente mayor" y su causa todavía no ha sido determinada técnicamente.

El presidente Paz declaró el lunes "duelo nacional" por los fallecidos y ordenó revisar los depósitos de artefactos explosivos en todas las unidades militares del país.

Asimismo, la Fiscalía de Bolivia inició un proceso penal contra los responsables de este suceso bajo los cargos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos.

Mientras que el Senado aprobó hace unos días una resolución de "atención y reparación integral a las víctimas de las explosiones" que demanda la "reparación integral para todas las víctimas, civiles y militares, que contemple compensación y reparación económica por daños materiales e inmateriales".