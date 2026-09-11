Dos muertos y tres heridos tras un ataque de drones ucranianos a 200 kilómetros de Moscú

"A consecuencia del ataque de drones tres personas resultaron heridas, reciben toda la ayuda médica necesaria. Lamentablemente dos personas murieron", escribió en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador de Tula, Dmitri Miliáyev.

Señaló que durante el ataque los militares rusos derribaron 26 drones sobre la región.

En la región de Sarátov, a unos 700 kilómetros al sureste de la capital rusa, Ucrania atacó un centro logístico de Ozon, en el que se desató un incendio, indicó la compañía en Telegram.

"Evacuamos de urgencia a los empleados, según datos preliminares no hay heridos. Comenzó un incendio, en el lugar trabajan los servicios de emergencias", informó Ozon, que añadió que temporalmente se interrumpen los servicios en la región.

El gobernador local, Román Busarguín, reconoció en MAX que "a consecuencia del ataque de drones hay daños en la infraestructura civil en Sarátov", sin dar detalles.

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El canal ucraniano Exilenova+ indicó que también fue atacada una refinería en esta región, información no confirmada por las autoridades rusas.

La sureña región de Volgogrado también fue atacada por drones ucranianos, causando daños en un edificio de viviendas y una empresa en la capital regional, según escribió en MAX el gobernador Andréi Bocharov.

Dos personas -un hombre y una mujer- resultaron heridas tras el ataque, señaló.

El Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de 777 drones ucranianos durante la pasada noche sobre 16 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Caspio.