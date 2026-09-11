El brent se mantiene en los 107 dólares, su precio más alto en cuatro meses

A las 07.00 horas de este viernes (05.00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, baja un leve 0,10 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 107,49 dólares el barril, su nivel máximo desde mediados de mayo.

El brent sumó en la víspera su quinta sesión consecutiva al alza e incluso llegó a superar los 108 dólares el barril.

En las últimas semanas, el precio del crudo se ha incrementado ante los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, lo que ha disparado los temores a nuevas interrupciones en el suministro de petróleo.

En este contexto, el jueves se conoció que la producción de crudo de los países de la OPEP en el Golfo Pérsico subió un 1,6 % en agosto, pese al pronunciado descenso del bombeo en Irán (-16 %).

Y ello, compensado principalmente por el fuerte aumento de las extracciones en Irak.

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Los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) bombearon en agosto 24 millones de barriles diarios (mbd), un 1,46 % más que el mes anterior, según los datos de fuentes independientes incluidas en el análisis mensual del mercado publicado hoy por el grupo.

De la misma manera que el crudo brent, el barril de petróleo intermedio de Texas (WTI) -de referencia en Estados Unidos-, que se disparó también en la víspera, baja a esta hora el 0,28 %, hasta los 102,19 dólares. EFECOM