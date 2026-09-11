El petróleo de Texas baja un 2,4 % y cierra en 100,5 dólares el barril

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, restaron 1,98 dólares respecto al cierre previo.

El precio se redujo hoy tras confirmar Irán contactos con los países del golfo Pérsico para tratar la navegación "segura" por el estrecho de Ormuz mientras continúan los ataques a petroleros en la estratégica vía y los hutíes avanzan militarmente en Yemen.

El crudo se disparó el jueves un 6 % y alcanzó su precio más alto en tres meses, 102 dólares, por el temor a que la guerra de EE.UU. contra Irán se alargue más allá de las elecciones de medio mandato de noviembre, en contradicción con las promesas del presidente Donald Trump.

El vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros altos funcionarios de EE.UU. han incluso advertido a Trump de que la guerra en Irán se puede alargar durante el resto de su mandato, según informó The Wall Street Journal citando fuentes gubernamentales.

EE.UU. lleva más de seis meses en esta guerra contra Irán sin lograr su objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás, lo que puede pasar factura a los republicanos en las legislativas de noviembre debido al encarecimiento de la gasolina derivado del bloqueo de Ormuz.

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En el último mes, se ha producido un renovado intercambio de ataques entre EE.UU. e Irán, y algunos analistas opinaban que es probable que se mantengan esos vaivenes bélicos junto a una serie de riesgos alcistas para el mercado de petróleo.

"Los inversores deberían centrarse en el riesgo de 'shocks' de oferta intermitentes, el fin de las liberaciones de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos (SPR, en inglés) en noviembre y las presiones de demanda propias del invierno", señalaban analistas de Jefferies hoy en una nota.

Mientras, las reservas comerciales de crudo de EE.UU. cayeron en la última semana hasta 424,1 millones de barriles, y la producción aumentó hasta un récord de 13,9 millones de barriles diarios, según la Administración de Información Energética.