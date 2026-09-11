El presidente de Guyana invita en España a ver su país como una plataforma de inversión

"Queremos que empresas con presencia global consideren Guyana no solo como un mercado, sino como una plataforma. Una plataforma para la inversión. Una plataforma para la innovación. Una plataforma para la expansión regional", dijo al recibir la medalla de honor del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

Ali, en el poder desde 2020, instó a considerar Guyana como "una plataforma que conecta el Caribe y América del Sur con el resto del mundo".

En esa línea, apuntó estar manteniendo "conversaciones avanzadas con Brasil para interconectar el Escudo Guayanés, desde la Guayana Francesa, pasando por Surinam, Guyana, Brasil, Venezuela y Colombia, mediante una red de carreteras".

"Y no estamos hablando únicamente de este proyecto. Ya hemos completado 130 kilómetros de carretera, incluidos todos los puentes. Acabamos de adjudicar el contrato para los próximos 35 kilómetros y ahora estamos negociando uno de los puentes más importantes, el de Kurupukari. (...) Dentro de otros cuatro años, estaremos completamente integrados", dijo.

Ali admitió que mucha gente conoce su país "por el petróleo y el gas. Pero dentro de dos años, quizá tengamos en funcionamiento en Guyana dos de las mayores minas de Sudamérica. Minas de carbón. Por eso, desde el punto de vista geopolítico, Guyana también ocupa un lugar destacado en las conversaciones entre los líderes, debido a estos importantes recursos".

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El presidente constató que el petróleo "ha abierto un nuevo capítulo extraordinario" en la historia económica de su país: "Pero la energía no es el destino. Es una plataforma. Nos brinda la capacidad de invertir en infraestructura, educación, salud, agricultura, manufactura, turismo, tecnología y otros sectores productivos".

"El petróleo debe convertirse en oportunidades. Las oportunidades, en inversión. La inversión, en empleo. El empleo, en capacidades. Las capacidades, en productividad. Y la productividad, en prosperidad", sostuvo.

Guyana, según destacó, "no quiere ser simplemente un destino para el capital, quiere ser un socio en la creación de valor".

"Vivimos, además, en un entorno global cada vez más complejo, en el que la seguridad y la tecnología desempeñan un papel fundamental para un país como Guyana. Esto implica invertir en defensa y en capacidades para protegernos frente a las amenazas cibernéticas, porque buena parte de las actividades que estamos desarrollando generarán datos que deberán estar adecuadamente protegidos".

Ali dijo recibir la medalla de honor como un mandato para seguir tendiendo puentes entre Guyana y el conjunto del mundo iberoamericano.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, apuntó a su vez que este reconocimiento "abre las puertas a trabajar juntos" con un país que es "la fuerza emergente del Caribe", "con más de 11.000 millones de barriles de reservas de petróleo para una población cercana al millón de habitantes".