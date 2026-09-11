El Sudeste Asiático buscar su lugar en los BRICS en un contexto de incertidumbre económica

Indonesia, la primera economía del Sudeste Asiático y único país de la región que es miembro de pleno derecho del bloque de once países emergentes, estará representado por su presidente, Prabowo Subianto, según la lista divulgada por el ministerio indio de Exterior, a la espera de que Yakarta confirme oficialmente el viaje.

Bajo el mandato de Prabowo, quien asumió el poder en octubre de 2024, el Gobierno de Yakarta ha asumido un papel más activo en la diplomacia internacional, con una treintena de viajes al exterior del actual dirigente, casi la mitad que su predecesor, Joko Widodo, realizó durante toda una década.

En un artículo publicado esta semana, el 'think tank' australiano Lowy Institute califica de "hiperactiva" la agencia exterior de Prabowo, quien se ha postulado como mediador en los conflictos de Ucrania, Gaza e Irán, pero asegura que "la creciente dependencia" con China reduce las opciones diplomáticas de Yakarta.

En 2025, los BRICS, que nació con Brasil, Rusia, la India y China e incorporó después a Sudáfrica, oficializaron su mayor expansión al sumar a Indonesia, junto a Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

El bloque cuenta también con varias naciones asociadas, entre ellas Malasia, Tailandia y Vietnam.

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El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, encabeza la delegación de su país y tiene previsto subrayar la cooperación del bloque y los países socios "para abordar los desafíos del desarrollo, ampliar las oportunidades económicas y garantizar que todos los países disfruten de los beneficios del avance tecnológico y la innovación de manera más inclusiva", apunta en un comunicado Kuala Lumpur.

Vietnam, una de las economías más dinámicas de Asia y que tiene por meta alcanzar un 10 % de crecimiento de su producto interior bruto en el próximo quinquenio, estará representado por el primer ministro Le Minh Hung, ante la ausencia del presidente y secretario general del Partido Comunista, To Lam, de visita en Francia.

Por parte de Tailandia asistirá a la cumbre el vice primer ministro y ministro de Exterior, Sihasak Phuangketkeow, con el propósito de fortalecer la cooperación con el bloque "en medio de la volatilidad global, abarcando la seguridad alimentaria, la innovación, las respuestas al cibercrimen y el desarrollo sostenible", señala Bangkok en un comunicado.

Por su parte, Filipinas, que por el momento no tiene previsto unirse a los BRICS y mantiene una alianza histórica con Estados Unidos, participará como país invitado y será representado por su presidente, Ferdinand Marcos Jr.

"Con esta visita, el Presidente (Marcos Jr.) busca garantizar que nuestras alianzas modernas sigan siendo abiertas, resilientes y capaces de brindar prosperidad a los filipinos", dijo la portavoz del Departamento de Exteriores, Analyn Ratonel, en un comunicado publicado por la Oficina de Comunicación Presidencial.

La reunión de los BRICS tiene lugar en medio de un contexto internacional especialmente tenso por la guerra entre Irán y Estados Unidos, la inestabilidad del comercio global y el intento del bloque de reforzar mecanismos propios de cooperación económica, financiera e institucional.

Los BRICS, un bloque marcado en parte por las tensiones entre China e India, celebrarán la primera reunión de líderes del grupo desde que, a finales de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, desatando un conflicto regional que sigue activo y que ha afectado a los mercados energéticos mundiales.