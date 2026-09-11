Hutíes avanzan por la costa yemení hasta la estratégica isla de Mayun, en el mar Rojo

Las fuentes indicaron que los combatientes hutíes llegaron a Dhubab desde Moca, la ciudad portuaria del mar Rojo que habían capturado el jueves por la tarde, prolongando así un rápido avance a lo largo de la costa occidental del Yemen.

Asimismo, señalaron que dichas fuerzas intentaban ahora llegar a Mayun, isla situada en el centro del estrecho de Bab al Mandeb, cuya toma otorgaría al grupo el control sobre uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más importantes del mundo.

La zona de Dhubab, a 50 kilómetros de Bab al Mandab, alberga una base militar y una pista de aterrizaje de aviones militares de las fuerzas de la Resistencia Nacional, otra fuerza leal al Gobierno reconocido y respaldado por una coalición militar capitaneada por Arabia Saudí.

El control de Mayun, por su parte, proporcionaría una posición estratégica privilegiada con vistas al estrecho y a sus accesos hacia el mar Rojo, el golfo de Aden y el océano Índico.

Los hutíes protagonizaron en las últimas horas una fuerte escalada militar en la costa occidental de Yemen y en el sur del mar Rojo, con avances que reforzaron su posición cerca del estrecho de Bab al Mandeb, una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio internacional.

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Los rebeldes lograron ayer el control de toda la provincia de Al Hudeida después de hacerse con el distrito de Hays. Tras esa ofensiva, las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente se replegaron hacia el sur.

También consiguieron avanzar por la zona costera de Al Jauja y acabaron tomando Moca, ciudad portuaria estratégica en el mar Rojo, según fuentes militares a EFE.

Los hutíes, además, se apoderaron de las islas de Zuqar, Hanish Mayor y Hanish Menor, en el archipiélago de Hanish, en una operación que incluyó ataques con misiles balísticos desde el continente y el envío de combatientes por barco.

Tras esos avances, los insurgentes afirmaron este jueves que la navegación por el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb es "segura" y que el comercio internacional se desarrolla con normalidad, en declaraciones del portavoz y jefe negociador hutí, Mohamed Abdulsalam.

Esta versión contrasta con la postura del Gobierno yemení internacionalmente reconocido y de sus aliados, que acusan al grupo de amenazar la seguridad regional y el tráfico marítimo internacional.