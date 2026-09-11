Incautan en Guatemala 720 kilos de cocaína cuyo destino era México

El cargamento, valorado en 97,9 millones de quetzales (unos 12,5 millones de dólares), según las investigaciones preliminares, habría llegado a territorio guatemalteco procedente de Sudamérica y tenía previsto ser trasladado hacia México.

La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil informó que el alijo de cocaína fue localizado en un vehículo ubicado en el barrio El Embarcadero del Puerto de San José, en las costas del Pacífico, dentro del cual había varias bolsas con el alcaloide.

La Fiscalía de Delitos de Narcóticos, por su lado, explicó que el vehículo fue llevado a las instalaciones del Mando Naval del Pacífico para realizar una inspección. No se reportaron detenidos.

Debido a su posición geográfica, Guatemala es utilizada como puente por los carteles internacionales para trasegar cocaína desde Sudamérica para luego trasladarla a territorio mexicano y posteriormente a Estados Unidos.

De acuerdo con estadísticas oficiales, durante lo que va de este año las fuerzas de seguridad han incautado en Guatemala más de 8,7 toneladas de cocaína.