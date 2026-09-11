La bolsa de São Paulo sube un 1,1 % semanal en medio de tensiones políticas

El índice Ibovespa, referencia del parqué paulista, acabó con 187.206 puntos en una jornada marcada por el descenso de los precios internacionales del petróleo y la desaceleración de la inflación en Brasil.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,44 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,124 reales para la compra y 5,125 reales para la venta en el tipo del cambio comercial brasileño.

En la semana, la moneda brasileña se mantuvo prácticamente estable frente al billete verde, al apreciarse un leve 0,09 %.

Los operadores financieros vivieron una semana de altibajos y más corta de lo habitual, ya que el lunes no hubo negociaciones por el Día de la Independencia de Brasil.

Con todo, el Ibovespa registró dos subidas y dos bajadas, en medio de la guerra abierta en el seno de la Corte Suprema y las nuevas revelaciones del escándalo del Banco Master, un gigantesco fraude financiero que se ha transformado en una crisis política y judicial.

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Este viernes trascendió que Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las presidenciales, consta como investigado por corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas en el marco de un caso de financiación ilegal para una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

En el plano económico, hubo un alivio para el bolsillo de los brasileños. La inflación desaceleró dos décimas, hasta el 4,42 % interanual, por la caída del precio de los alimentos y de la vivienda en agosto, mes que registró una deflación del 0,32 %.

En este contexto, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron las acciones de la red minorista Casas Bahia (+4,1 %).

En la otra cara de la moneda, la operadora de seguros de salud Hapvida encabezó las pérdidas del día con una caída del 8,0 %.

Otro de los perjudicados fue Petrobras, con caídas del orden del 0,2 %, arrastrada por el descenso del precio del crudo.

El volumen financiero en la bolsa paulista alcanzó hoy los 25.000 millones de reales (4.900 millones de dólares / 4.200 millones de euros), en alrededor de 3,5 millones de operaciones.