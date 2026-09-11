La cineasta argentina María Aparicio gana las Jornadas de los Autores de Venecia

El jurado de la competición, presidido por la española Carla Simón, aseguró en las motivaciones del premio que se sintió "profundamente conmovido y atravesado por una tristeza y un espíritu de rebelión que no se contraponen, sino que conviven" en la obra.

"Es una película que retrata la soledad del presente, en la que la dimensión íntima y la carga política se entrelazan, invitándonos a reflexionar sobre el trabajo, la inmigración y el privilegio, a través de una delicada puesta en escena construida más sobre los pequeños gestos que sobre los grandes acontecimientos", señala el fallo.

El premio a Mejor Dirección conlleva una remuneración de 20.000 euros (unos 23.000 dólares al cambio), la mitad para la directora y la otra parte para la distribuidora internacional del filme.

Aparicio (Córdoba, 1992) empezó a pensar en 'A veces me entra tristeza, otras veces rebelión' cuando estudiaba una beca en el Museo Reina Sofía de Madrid y la rodó cuando desde la institución le invitaron a filmar en sus salas e instalaciones.

La cinta narra el encuentro entre dos personas, ambos argentinos: Eva (Eva Bianco), trabajadora del cine de paso por Madrid, y Dante (Roger Koza), un historiador que husmea en los archivos de la ciudad en busca de material para un trabajo sobre las luchas obreras.

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Aparicio muestra los días y encuentros que ambos comparten en la capital española a raíz de su encuentro fortuito y recurre a las conversaciones que mantienen para abordar cuestiones tan actuales como los derechos laborales o los conflictos del mundo.

El personaje de Dante, por ejemplo, está especialmente interesado en la figura de Juan Bialet Massé, un español emigrado a Argentina a finales del siglo XIX y que, con sus estudios, se convertiría en el precursor de la primera legislación laboral en el país sudamericano.

Pero la realizadora también ha planteado su historia como una "carta de amor" a Madrid, la ciudad en la que la rodó.

En la 23 edición de las Jornadas también resultaron galardonadas las películas 'Une femme aujourd,hui', del francés Robert Guediguian, con el premio 'Europa Cinemas Label', y 'Balcanica', del italiano Nicola Sorcinelli, con el del Público.

Este certamen especializado en el cine de autor transcurre de forma paralela e independiente al Festival de Venecia, que mañana sábado dará a conocer la película ganadora de su León de Oro y el resto del palmarés.