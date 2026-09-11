La ONU advierte del uso de la IA por grupos terroristas 25 años después del 11S

Durante una sesión del Consejo de Seguridad, que guardó un minuto de silencio al comienzo de la sesión en honor a las víctimas, Omaish señaló que, un cuarto de siglo después de los ataques, "la amenaza ha evolucionado" aunque "los grupos terroristas han perdido dirigentes y territorios y los Estados reforzado sus mecanismos de cooperación".

"Hoy la amenaza es más difusa, más descentralizada y cada vez más facilitada por las nuevas tecnologías", agregó.

Según el funcionario, los grupos terroristas "aprovechan la inestabilidad y las redes del crimen organizado", usan plataformas digitales para "incitar y reclutar" y cada vez más "recurren a tecnologías emergentes como la IA".

A su juicio, la experiencia acumulada durante los últimos 25 años deja como lección que las medidas de seguridad que tomen los países deben ir acompañadas de "esfuerzos sostenidos de prevención".

"Pero las medidas que socavan el Estado de derecho y los derechos humanos terminan debilitando nuestros esfuerzos colectivos", alertó.

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Además, Omaish pidió a la comunidad internacional "evitar la complacencia" y mantener la cooperación internacional, que definió como "esencial en la lucha contra el terrorismo".

"Hoy es un momento para rememorar, pero también una oportunidad de hacer balance. Se han logrado avances significativos en la lucha contra el terrorismo, pero no son motivo de complacencia. Los actores terroristas han adaptado sus tácticas, y nuestra respuesta colectiva tiene que seguir el mismo ritmo", dijo.

Por su parte, el embajador estadounidense, Mike Waltz, afirmó durante la sesión que el 11S fue "un ataque contra el mundo" y pidió a la comunidad internacional a "llamar al terrorismo por su nombre, cortar su financiación, negarles refugio, compartir información de inteligencia y perseguir a quienes planean este tipo de ataques".

"A pesar de que este Consejo está desacuerdo en casi todo, condenar el terrorismo es una de las pocas cosas en las que todos estamos de acuerdo", agregó.

Al margen, el Consejo adoptó una declaración presidencial, impulsada por Francia, con motivo del aniversario, en la que aborda la evolución de las amenazas terroristas y el uso de nuevas tecnologías por parte de estos grupos.

El representante francés, Jérôme Bonnafont, dijo al final de la sesión que la lucha contra el terrorismo "dista mucho de haber terminado" y que ahora los grupos terroristas "aprovechan las nuevas tecnologías, los drones, la IA, los satélites, para hacer ataques más puntuales y mortales".

"El Consejo debe crear sistemas más eficaces para evitar que una tragedia como la del 11S se vuelva a repetir", concluyó.