Líder militar sudanés se compromete a implementar resultados del diálogo sobre transición

Al Burhan aseguró en una reunión con periodistas anoche que "quienes participan en el diálogo son precisamente quienes se esfuerzan por construir el Estado sudanés sobre los cimientos de la justicia y la igualdad", y sostuvo que están "comprometidos a implementar los resultados del diálogo que beneficien al pueblo sudanés".

No obstante, aclaró que "el diálogo nacional involucra únicamente a fuerzas políticas y civiles, y no tiene relación alguna con las fuerzas militares", en referencia a su negativa a permitir la participación del líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, en ese proceso.

El jefe del Ejército aseguró el pasado domingo que "alguien le informó de que Hemedti quiere asistir al diálogo político" y que él rechazó la propuesta porque este "corresponde a actores civiles y políticos, no militares".

El diálogo en Sudán, que se desarrolla en medio de una guerra abierta entre el Ejército y las FAR, fue aprobado en agosto por Al Burhan y nació con el objetivo de impulsar un proceso político nacional mediante un mecanismo independiente para facilitar un "diálogo sudanés integral" que busca reunir a fuerzas políticas y sociales y encauzar una transición.

Sin embargo, el proceso nace rodeado de controversia ya que la iniciativa está respaldada por el Ejército y por la Unión Africana, pero sectores opositores como la alianza Sumud la rechazan porque consideran que se celebra en zonas controladas por los militares y que puede servir para legitimar a la autoridad de facto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La guerra entre el Ejército y las FAR estalló en abril de 2023 y, desde entonces, se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas y ha provocado el desplazamiento de alrededor de otros 14 millones.