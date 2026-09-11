Llega a Bogotá narcotraficante del cartel del Norte del Valle tras ser deportado de EE.UU.

"Esta entrega es resultado de la cooperación efectiva entre Colombia y Estados Unidos y del trabajo articulado de Migración Colombia con la Policía", señaló el director de Migración Colombia, José Luis Castañeda, en un comunicado de su despacho.

La autoridad migratoria recibió al narcotraficante y lo entregó a la Policía porque tiene vigente una circular roja de Interpol por delitos asociados a la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y falsedad en documento público.

El narcotraficante deportado es hermano de Diego Montoya, alias Don Diego, jefe del cartel del Norte del Valle.

Eugenio Montoya había sido extraditado a Estados Unidos por el Gobierno colombiano el 16 de junio de 2008.

Según los documentos judiciales, Eugenio Montoya era uno de los principales miembros del cartel del Norte del Valle, en el que administraba y era responsable del dinero que obtenía la organización mediante el narcotráfico y supervisaba los lugares utilizados para esconder esos fondos.

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La organización delictiva generalmente mantenía entre 18 y 20 millones de dólares en efectivo en diferentes sitios de Colombia y Eugenio Montoya usaba el dinero para establecer laboratorios de cocaína, pagar el transporte de la droga y personal de seguridad.

Por esa razón fue condenado a 30 años de prisión en EE.UU. y obtuvo una salida anticipada en 2026, con una reducción de 11 años de la pena, según Migración Colombia.