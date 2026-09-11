Los rescatistas aguardan a entrar en el ferri incendiado en Filipinas con 84 desaparecidos

"Todavía no es seguro (para los equipos) entrar en el ferri", indicó a EFE en un mensaje la oficial superior de Comunicación Estratégica de la Guardia Costera de Filipinas (PCG) Joy Dianne Gumatay.

Los guardacostas rebajaron hoy de 86 a 84 el número de desaparecidos después de que dos personas cuyos nombres se encuentran en la lista de embarque informaran de que no había viajado en el barco.

Según el balance oficial, cinco personas fallecieron y 43 fueron rescatadas con vida, entre ellos un hombre y una mujer de Chile que viajaban en la embarcación junto a otros 115 pasajeros y 17 tripulantes.

Por su parte, una portavoz de la Oficina Municipal de Reducción de Gestión del Riesgo de Desastres de Coron (Mdrrmo, por sus siglas en inglés) confirmó el jueves a EFE que había dos ciudadanos de origen chileno en el buque que fueron rescatados y trasladados al hospital.

De acuerdo con esta fuente, son los únicos extranjeros que de momento constarían en la lista de personas a bordo, pero esta información aún no es definitiva ni ha sido contrastada con otras fuentes.

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Según pudo saber EFE, no hay constancia de españoles afectados por este incidente, que tuvo lugar en la turística y paradisíaca provincia de Palawan, en el mar de China Meridional, tras haber partido de Manila el día anterior para una travesía que se demora más de 12 horas.

En imágenes compartidas por los guardacostas se aprecia la embarcación envuelta en llamas en la noche del miércoles y prácticamente quemada por completo este jueves, cuando aún salía humo desde el ferri.

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga.

En enero, 66 personas perdieron la vida por el hundimiento de un ferri que transportaba más de 350 pasajeros y se dirigía a la isla de Jolo, situada en la región meridional de Mindanao.