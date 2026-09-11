Meloni recuerda a las víctimas del 11S y reafirma la lucha de Italia contra el terrorismo

"Hace 25 años el terrorismo no atacó solamente el corazón de Estados Unidos, sino a todo el mundo libre", afirmó Meloni en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

La mandataria italiana destacó que aquel mundo libre "supo unirse y permanecer firme" y señaló que el aniversario recuerda que "la democracia y la seguridad no son conquistas dadas por descontado", sino "pilares de nuestra civilización que deben ser preservados conjuntamente".

"Nuestro pensamiento conmovido, hoy como entonces, se dirige a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y a sus familias. No olvidamos", subrayó.

En este sentido, Meloni aseguró que Italia "ha estado y continuará estando al lado de sus aliados en la lucha contra el terrorismo, en el surco de la defensa de los valores que unen a nuestras naciones".

También el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, recordó la fecha y afirmó que los atentados permanecen "impresos en la conciencia de cada uno como una página abyecta de la historia reciente de la humanidad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En este aniversario, un emocionado recuerdo se dirige ante todo a los familiares, a todas las personas queridas de quienes perecieron injustamente en los ataques terroristas o como consecuencia de ellos, y a los equipos de rescate que se esforzaron sin descanso por salvar el mayor número posible de vidas, trabajando en condiciones extremas", compartió Mattarella.

El presidente destacó además el elevado número de víctimas y el sufrimiento sufrido por la comunidad italoestadounidense en Nueva York y en los demás lugares afectados por los atentados.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001, que causaron la muerte de cerca de 3.000 personas y constituyeron el mayor atentado terrorista sufrido por Estados Unidos, fueron una serie de ataques terroristas coordinados perpetrados por miembros de Al Qaeda.

Los terroristas secuestraron cuatro aviones comerciales; dos fueron estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York, otro contra el Pentágono, y el cuarto se estrelló en Pensilvania después de que los pasajeros intentaran recuperar el control del avión.