Países Bajos expresa "conmoción" por "terrible accidente" de bus con neerlandeses en Suiza

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, calificó lo ocurrido como "un terrible accidente" y aseguró que sus pensamientos están "con todas las personas afectadas".

Mientras, el ministro de Exteriores, Tom Berendsen, señaló que el Gobierno neerlandés mantiene contacto con su embajador en Suiza, que se ha desplazado con un equipo hasta la zona para prestar asistencia a las víctimas.

"Terribles noticias desde Suiza, donde un autobús ha sufrido un accidente con numerosos ciudadanos neerlandeses implicados. Mis pensamientos están con las víctimas, sus seres queridos y todas las demás personas afectadas", añadió.

También el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima expresaron públicamente sus condolencias y trasladaron su apoyo tanto a las personas afectadas como a sus familias en Países Bajos.

"Nuestros corazones están con los familiares de las víctimas, con todos aquellos que ahora están angustiados por la suerte de sus seres queridos y con los heridos. Nos sentimos unidos a vosotros ante esta gran tragedia", señalaron los monarcas en comunicado.

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El vehículo, que pertenece a la compañía turística neerlandesa Oad, transportaba cerca de medio centenar de personas entre las localidades de Zernez y Susch, cerca del Parque Nacional de Suiza, cuando chocó con el guardarraíl, se salió de la carretera y volcó sobre un costado, según la televisión nacional RTS.

La mayoría de los ocupantes, si no todos, serían ciudadanos neerlandeses, aunque por el momento no se han divulgado sus identidades.

Las circunstancias del accidente aún se están investigando, aunque los primeros indicios apuntan a que el conductor del autobús intentó esquivar una roca en medio de la carretera, en un tramo en el que sólo se podía circular por un carril debido a unas obras.

Los trabajos de retirada del autocar se iniciaron la noche del jueves y se prolongaron hasta la mañana de este viernes.

Los turistas habían salido de Países Bajos el pasado lunes, y realizaban una excursión de un día por Suiza, procedentes de Austria.