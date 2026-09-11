Pekín apoya la condena de Hong Kong a organizadores de vigilias por Tiananmen

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning afirmó que el Gobierno apoya a la región administrativa especial de Hong Kong en la lucha contra los actos que ponen en peligro la seguridad nacional.

"China ya ha expresado su postura firme sobre el caso de la Alianza de Hong Kong", expresó la vocera, que indicó que las partes correspondientes deben respetar efectivamente la soberanía de China y el Estado de derecho de Hong Kong y "dejar de hacer declaraciones irresponsables" sobre la tramitación judicial de casos de dicha región y no interferir en los asuntos internos del país.

Entre los condenados, la abogada y activista Chow Hang-tung recibió la pena más elevada, de siete años y tres meses, mientras que el exdiputado Lee Cheuk-yan fue condenado a siete años y Albert Ho, también antiguo legislador y que se había declarado culpable, a cinco años y dos meses, informó el medio local Hong Kong Free Press (HKFP).

La propia Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China, que también había sido declarada culpable en agosto, recibió además una multa de 1,5 millones de dólares hongkoneses (unos 192.000 dólares estadounidenses), que deberá abonar en un plazo de tres meses.

Según HKFP, el tribunal consideró el delito de "naturaleza grave" pese a señalar que el caso no implicó violencia ni amenazas de violencia y que los acusados no presentaron medios concretos ni un calendario para materializar uno de los principales objetivos políticos de la Alianza: "poner fin al régimen de partido único" en China.

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La Alianza organizó durante unos 30 años las multitudinarias vigilias con velas cada 4 de junio en el parque Victoria para recordar a las víctimas de la represión militar de Tiananmen de 1989.

La organización anunció su disolución en septiembre de 2021, en medio de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada tras las protestas antigubernamentales que sacudieron Hog Kong en 2019.