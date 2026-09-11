Putin llega a Nueva Delhi para reunirse con Modi en el arranque de la cumbre BRICS

El portavoz de la cancillería india, Randhir Jaiswal, confirmó la llegada del mandatario ruso a través de un mensaje en X acompañado de una fotografía en la que se observa a Putin siendo recibido a pie de pista por el ministro de Estado de Asuntos Exteriores indio, K.V. Singh.

Los medios locales del país apuntan a que la cita diplomática entre Putin y Modi, confirmada ayer por el asesor de la Presidencia rusa para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, tendrá lugar a las 15:30 hora local y estará centrada en materia económica y comercial.

El encuentro se produce apenas una semana después de su cara a cara en la cumbre de la OCS en Biskek, donde Modi instó a pasar de una "guerra interminable al fin de la guerra" en Ucrania.

Según ha apuntado el Kremlin, la reunión abordará la cooperación en defensa y tecnología, incluyendo la modernización de los misiles BrahMos, las entregas pendientes de los sistemas S-400, la posible venta de cazas Su-57 y proyectos en energía nuclear civil.

Tras la reunión, Putin intervendrá en el Foro Empresarial del BRICS para exponer propuestas en materia de comercio e inversiones, y visitará junto a Modi la feria industrial Innoprom.

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La agenda de Modi para esta jornada incluye además una reunión bilateral más tarde con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en la que constituye la primera visita a la India de un mandatario iraní en ocho años y que pondrá sobre la mesa el conflicto en Oriente Medio.

Está previsto que mañana Modi se reúna con el líder chino, Xi Jinping, que confirmó ayer su participación en la cumbre y se espera que llegue a media mañana a la capital india en su primer viaje al país en siete años tras años de congelamiento diplomático por tensiones fronterizas en la frontera del Himalaya entre ambos países.

Este viernes ya se encuentran en Nueva Delhi los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, Etiopía, Gedion Timothewos, y Burundi, Edouard Bizimana. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no asistirá al encuentro debido al calendario electoral en su país.