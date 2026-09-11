Rescatistas hallan restos humanos en primera inspección del ferri incendiado en Filipinas

Después de más de 30 horas de trabajo para extinguir las llamas y una posterior columna de humo, un equipo de bomberos logró entrar este viernes al ferri para una primera inspección, según explicó a EFE la oficial superior de Comunicación Estratégica de la Guardia Costera de Filipinas (PCG) Joy Dianne Gumatay.

"Durante la inspección se hallaron restos humanos calcinados en la zona de alojamiento de clase económica de la embarcación", indicó Gumatay, quien agregó que están siendo evaluados por forenses de la Policía Nacional (PNP, por sus siglas en inglés).

"La unidad (forense) está examinando y contabilizando los restos para determinar la cifra actualizada de víctimas mortales", adelantó la oficial.

Los guardacostas rebajaron hoy de 86 a 84 el número de desaparecidos después de que dos personas cuyos nombres se encuentran en la lista de embarque informaran de que no había viajado en el barco.

Según el balance oficial, 43 personas fueron rescatadas con vida, entre ellas un hombre y una mujer de Chile que viajaban en la embarcación junto a otros 115 pasajeros y 17 tripulantes.

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Por su parte, una portavoz de la Oficina Municipal de Reducción de Gestión del Riesgo de Desastres de Coron (Mdrrmo, por sus siglas en inglés) confirmó el jueves a EFE que los dos ciudadanos de origen chileno en el buque fueron rescatados y trasladados al hospital.

De acuerdo con esta fuente, son los únicos extranjeros que de momento constarían en la lista de personas a bordo, pero esta información aún no es definitiva ni ha sido contrastada con otras fuentes.

El incidente tuvo lugar en la turística y paradisíaca provincia de Palawan, en el mar de China Meridional, tras haber partido de Manila el día anterior para una travesía que se demora más de 12 horas.

En imágenes compartidas por los guardacostas se aprecia la embarcación envuelta en llamas en la noche del miércoles y prácticamente quemada por completo el jueves y el viernes, cuando aún salía humo desde el ferri.

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga.

En enero, 66 personas perdieron la vida por el hundimiento de un ferri que transportaba más de 350 pasajeros y se dirigía a la isla de Jolo, situada en la región meridional de Mindanao.