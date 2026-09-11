Seúl acogerá a los mandatarios de Asia Central en una cumbre sobre minerales críticos

El mandatario del país asiático, Lee Jae Myung, presidirá este encuentro para "diversificar las cadenas de suministro globales al vincular los abundantes recursos minerales y energéticos clave de Asia Central con nuestras tecnologías de exploración y procesamiento", afirmó la portavoz del Ejecutivo surcoreano, Kang Yu-jung.

Los líderes de Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán y Turkmenistán explorarán, en la primera cumbre con Asia Central organizada por la administración de Lee, cómo elevar la cooperación en medio de lo que la oficial surcoreana se refirió como "un contexto internacional incierto".

Al igual que Corea del Sur, Japón organizó en diciembre del año pasado una cumbre con los cinco países de Asia Central en la que acordaron reforzar su cooperación en áreas como los minerales críticos.

El archipiélago y otros países aliados como Estados Unidos ha aumentado los esfuerzos para asegurarse la disponibilidad de minerales críticos y tierras raras, ante el dominio de China en la producción y suministro de estos elementos clave, y Corea del Sur puso un énfasis particular en este sector durante la gira suramericana de Lee el pasado julio.